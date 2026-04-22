Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома», — написал он.
При этом губернатор предупредил, что атака дронов на Самарскую область продолжается.
На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды. Специалисты спасли четырех человека и ребенка. Также туда направлены экстренные службы реагирования.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, под завалами могут находиться еще четыре человека, в том числе ребенок. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
