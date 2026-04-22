Доброволец Исан: Гана поддерживает Россию в противостоянии с Западом

Проходящий службу в одном из подразделений Минобороны РФ отметил, что понимает и разделяет цели, которых добивается РФ в ходе СВО.

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Жители Ганы поддерживают Россию в противостоянии с Украиной и западным миром. Об этом заявил ТАСС доброволец из Ганы Набиллари Исан, проходящий службу в одном из подразделений Минобороны РФ.

«Я думаю, что моя страна поддерживает Россию в конфликте с Украиной. И она выступает против украинской политики, потому что она ориентирована на Западную Европу и США. Я думаю, что мы выступаем против Западного мира», — сказал он в рамках проекта «Украина пропадает без вести».

Набиллари Исан отметил, что понимает и разделяет цели, которых добивается Россия в ходе специальной военной операции.

«Когда ты находишься здесь (на СВО — прим. ТАСС), у тебя возникает ощущение, что ты должен делать все, чтобы поддержать происходящее. Россия считает: “Мы должны объединиться и положить конец преступлениям против мирного населения”. Это и есть СВО», — отметил собеседник агентства.

Набиллари Исан — доброволец, служащий в рядах одного из подразделений Минобороны РФ. Родился в Гане, проживает в России вместе с женой и дочкой, имеет паспорт гражданина Российской Федерации. Подписал контракт с российским военным ведомством по собственному желанию.

