На место частичного обрушения дома в Сызрани выехали следователи

САРАТОВ, 22 апр — РИА Новости. Наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области выехали на место обрушения подъезда дома в Сызрани после атаки БПЛА, сообщили в региональном СУ СК.

Источник: РИА Новости

По данным МЧС РФ, подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается.

«По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

СК