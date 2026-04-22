Ещё один эпизод, когда украинские военные пытались уничтожить сдающихся в плен ВС РФ сослуживцев, зафиксирован на славянском направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» ВС РФ с позывным «Кеша».
По словам разведчика, российские военные выводили украинских пленных в безопасное место, когда ВСУ попытались уничтожить сдавшихся при помощи FPV-дронов. Всего было выпущено 15 беспилотников.
«Было принято около 15 попыток ударить с FPV, 12 мы отбили», — сказал «Кеша», добавив, что дроны поразили одного из украинских военных.
Напомним, боевики ВСУ убивают своих же солдат по написанной командованием методичке. Инструкция указывает, как должны себя вести военные, если сослуживцы хотят сдаться в плен.
