155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным морем, территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
В Самарской области из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома — из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. По информации МЧС России, предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка.
В ночь на среду атаку ВСУ отбивали в Севастополе — были уничтожены три воздушные цели.
Накануне вечером сообщалось, что силами ПВО над Крымом и приграничьем России перехватили и уничтожили девять беспилотников.
Также вечером во вторник над Севастополем сбили 5 воздушных целей — повреждены многоэтажка и авто.