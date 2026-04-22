155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над Крымом и другими российскими регионами, а также над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Черным морем, территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.

В Самарской области из-за удара боевиков ВСУ частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома — из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. По информации МЧС России, предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка.

В ночь на среду атаку ВСУ отбивали в Севастополе — были уничтожены три воздушные цели.

Накануне вечером сообщалось, что силами ПВО над Крымом и приграничьем России перехватили и уничтожили девять беспилотников.

Также вечером во вторник над Севастополем сбили 5 воздушных целей — повреждены многоэтажка и авто.

