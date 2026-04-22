Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 155 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Источник: РИА "Новости"

В Сызрани в результате атаки БПЛА обрушился подъезд жилого дома, есть пострадавшие. В Брянской области при атаке в селе Новый Ропск был ранен мирный житель. В Воронежской области сбили 40 дронов, никто не пострадал. В Брянской, Ростовской и Пензенской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
