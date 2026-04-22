Над Краснодарским краем и Черным морем сбили украинские БПЛА ночью 22 апреля

Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Над Краснодарским краем и Черным морем сбили украинские БПЛА ночью 22 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за ночь над регионами РФ уничтожены и перехвачены 155 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской областями.

Беспилотники уничтожены над Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями и Крымом.

