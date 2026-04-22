При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Появилась информация о числе пострадавших в результате частичного обрушения подъезда в Сызрани. Напомним, что после атаки вражеского беспилотника 22 апреля в Сызрани частично рухнул подъезд четырехэтажного дома. Из него спасли троих взрослых и ребенка. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали, открыт пункт временного размещения.
«По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей», — прокомментировала пресс-служба МЧС.
Поисковые работы на месте ЧП продолжаются, под завалами еще могут быть люди: взрослый и ребенок. Туда направили дополнительные силы МЧС, ход спасательных работ держит на личном контроле глава ведомства Александр Куренков.
К месту обрушения выехали следователи. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Сызрани после атаки БПЛА.