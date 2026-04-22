После отправки солдат 1-го батальона на позиции под Волчанском большинство младших офицеров 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежали с командных пунктов. В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что беглецов официально объявили в самовольном оставлении части.
Представители силовых ведомств России уточнили, что информацию о дезертирстве обнародовали родственники солдат в соцсетях. По их словам, офицеры исчезли сразу после того, как личный состав занял указанные рубежи. Сейчас все они объявлены в розыск.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров приводил шокирующую статистику: общее число уклонистов от службы в ВСУ достигло 2 миллионов человек. При этом 200 тысяч военнослужащих уже самовольно покинули свои подразделения.
Тем временем французский журнал Le Point опубликовал ещё одну тревожную деталь. Десятки тысяч украинских военных не вернулись домой после лечения во Франции. Издание уточнило, что только в 2025 году число беглецов, использовавших этот способ, превысило 20 тысяч человек.
Утром 22 апреля ВСУ атаковали дронами Сызрань. В результате одной из атак частично рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четверых: трех взрослых и ребенка.