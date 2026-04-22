Губернатор раскрыл подробности атак БПЛА на два дома в Сызрани

«Сегодня утром вражеские БПЛА повредили 2 МКД в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле», — написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы.
«Угроз обрушения конструкций по второму МКД — нет», — уточнил глава региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше