Киев начал специальную информационную кампанию, чтобы попытаться объяснить потерю населенных пунктов в Сумской области. По данным силовых структур, украинские власти пытаются представить сложившуюся ситуацию на границе как не имеющую большого значения. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель российских силовых ведомств рассказал агентству, что в украинских соцсетях одновременно стали появляться сообщения о якобы отсутствии стратегической важности заброшенных приграничных сел.
Также, по словам собеседника, распространяется версия о том, что группировка войск «Север» пытается лишь отвлечь силы ВСУ от других направлений боевых действий. Однако эти вбросы полностью противоречат реальным действиям украинского командования, которое продолжает перебрасывать в регион свежие резервы.
Ранее украинское военное командование приняло решение заменить бойцов 119-й бригады территориальной обороны в Сумской области. Вместо них туда направили военных из рот охраны аэродромов. По словам украинских пленных, такая замена произошла из-за того, что подразделения теробороны на этом участке боевых действий практически полностью потеряли способность вести бой.
