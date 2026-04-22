Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани из-под завалов извлекли тела двух погибших

В Сызрани спасатели разобрали завалы обрушившегося подъезда дома и обнаружили два тела.

Источник: МЧС РФ

В Сызрани под завалами обрушившегося подъезда дома предположительно оставались два человека. К сожалению, спасатели нашли их погибшими. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Из-под завалов извлечены тела двух человек», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань утром 22 апреля оказались повреждены два многоквартирных дома, 12 человек пострадало. Трое из них госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь.

Сейчас на месте обрушения подъезда развернут оперативный штаб, продолжают работать все экстренные службы, следователи и медики, ведутся аварийно-спасательные работы. Кроме того, развернуты пункты временного размещения.

Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Сызрани. Губернатор Самарской области уже прокомментировал ЧП.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше