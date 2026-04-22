В Сызрани из-под завалов извлекли тела двух погибших

В Сызрани под завалами обрушившегося подъезда дома предположительно оставались два человека. К сожалению, спасатели нашли их погибшими. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Из-под завалов извлечены тела двух человек», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань утром 22 апреля оказались повреждены два многоквартирных дома, 12 человек пострадало. Трое из них госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь.
Сейчас на месте обрушения подъезда развернут оперативный штаб, продолжают работать все экстренные службы, следователи и медики, ведутся аварийно-спасательные работы. Кроме того, развернуты пункты временного размещения.
Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Сызрани. Губернатор Самарской области уже прокомментировал ЧП.