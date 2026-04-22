Пять взрослых и три ребенка находятся в пункте временного размещения в Сызрани

В Сызрани психологи оказывают помощь пострадавшим при обрушении подъезда дома.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Сызрани в пункте временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В ПВР работают психологи МЧС России. Пострадавшим оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань утром 22 апреля оказались повреждены два многоквартирных дома, обрушился подъезд одного из них, в другом угроза обрушения отсутствует.

12 человек пострадало, трое из них госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка. К сожалению, двух человек нашли погибшими.

Сейчас на месте обрушения подъезда развернут оперативный штаб, продолжают работать все экстренные службы, следователи и медики. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Сызрани. Губернатор Самарской области уже прокомментировал ЧП.

