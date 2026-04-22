Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, когда завершится СВО

Завершение проведения спецоперации следует ожидать после выполнения поставленных целей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Парламентарий подчеркнул, что сомнений в том, что Россия победит, нет. Он объяснил, что, кроме достижения целей, поставленных президентом страны, еще очень важен вопрос сохранения людей.

«В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Андрей Колесник допустил, что реализацию задач СВО может затруднить поддержка Украины со стороны западных союзников, в том числе выделение Киеву кредита в размере 90 млрд долларов. Депутат добавил, что договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеют смысла, так как политик не обладает легитимностью.

Парламентарий отметил, что возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой можно будет ожидать после возвращения к нему третьей стороны.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция. Глава государства отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

Ранее стало известно о планах постпредов ЕС согласовать выделение Киеву 90 млрд евро в виде займа на заседании 22 апреля. Венгрия, которая ранее блокировала предоставление кредита, изменила свою позицию после парламентских выборов, победу на которых одержал Петер Мадьяр.

Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше