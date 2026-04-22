Парламентарий подчеркнул, что сомнений в том, что Россия победит, нет. Он объяснил, что, кроме достижения целей, поставленных президентом страны, еще очень важен вопрос сохранения людей.
«В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Андрей Колесник допустил, что реализацию задач СВО может затруднить поддержка Украины со стороны западных союзников, в том числе выделение Киеву кредита в размере 90 млрд долларов. Депутат добавил, что договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеют смысла, так как политик не обладает легитимностью.
Парламентарий отметил, что возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой можно будет ожидать после возвращения к нему третьей стороны.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция. Глава государства отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.
Ранее стало известно о планах постпредов ЕС согласовать выделение Киеву 90 млрд евро в виде займа на заседании 22 апреля. Венгрия, которая ранее блокировала предоставление кредита, изменила свою позицию после парламентских выборов, победу на которых одержал Петер Мадьяр.