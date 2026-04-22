Константинов назвал полеты западных разведчиков в районе Крыма провокацией

Последний раз британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен 17 апреля напротив Севастополя. Границ России он не пересекал.
«С их стороны это очередная провокация», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, западные беспилотники-разведчики регулярно совершает подобные полеты в акватории Черного моря, выискивая цели, координаты которых затем передаются ВСУ для организации воздушных атак на южные регионы России.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.