Константинов назвал полеты западных разведчиков в районе Крыма провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокацией полеты западных самолетов-разведчиков над Черным морем в районе Крыма.

Источник: © РИА Новости

Последний раз британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен 17 апреля напротив Севастополя. Границ России он не пересекал.

«С их стороны это очередная провокация», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, западные беспилотники-разведчики регулярно совершает подобные полеты в акватории Черного моря, выискивая цели, координаты которых затем передаются ВСУ для организации воздушных атак на южные регионы России.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше