Эксперт объяснил, зачем ВСУ стягивают резервы под Сумы и Харьков

Эксперт напомнил, что вооруженные силы России несколько дней назад углубились в линию обороны ВСУ в Сумской области. Он отметил, что украинское командование в таких условиях старается удержать российский натиск.
«Все, что они могли собрать, сейчас бросают навстречу нашим войскам. Возможно, они даже попытаются что-то отвоевать. Украинцам приходится снимать резервы с других участков. Для ВС РФ это важно, учитывая наше продвижение в районе Краматорска, Славянска, в сторону Запорожья», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Кнутов уточнил, что Краматорск, Славянск и Запорожье — ключевые цели для ВС РФ, и сейчас эти направления лишаются части украинских резервов, потому что их оттянула операция ВС РФ под Сумами. Эксперт подчеркнул, что украинцы явно не ожидали успеха российских сил, поэтому переброска войск является «криком отчаяния» Киева.
Ранее стало известно, что украинские власти начали информационную кампанию, чтобы оправдать потерю территорий в Сумской области. Отступление объясняется отсутствием стратегического значения оставленных населенных пунктов.