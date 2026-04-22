В Сызрани завели дело о теракте после атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Источник: РБК

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области», — сказала она.

По предварительным данным, погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей.

«Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда», — добавила она.

Проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», — заключила официальный представитель СК России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше
СК