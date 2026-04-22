Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Новодмитровка, Новые Вирки, Писаревка и Стецковка Сумской области, говорится в сводке МО РФ.
В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Веселое, Избицкое, Малая Волчья, Рубежное и Скорики Харьковской области, отметили в военном ведомстве.
«Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств», — отмечает МО РФ.