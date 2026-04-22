ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая и Петровка в Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина “Казак”, 16 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.