ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действия «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Константиновка, Никаноровка, Рай-Александровка, Стенки и Тихоновка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств», — добавили в Минобороны РФ.