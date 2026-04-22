ВСУ потеряли свыше 325 военных в зоне действия «Центра» за сутки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение… Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Новониколаевка, Ленина, Светлое, Сергеевка, Белицкое, Шиловка, Торецкое, Калинино, Доброполье ДНР, Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области.

* Запрещенная в России террористическая организация.