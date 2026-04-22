ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действия «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Лесное, Маломихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное и Любицкое Запорожской области.
«Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.