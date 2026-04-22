ВС РФ поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 131 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.