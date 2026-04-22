Гранатометчик Андрей Сыроватский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Андрей Сыроватский был гранатометчиком на Покровском направлении Донецкой Народной Республики. Во время одного из заданий его ранили. Он сообщил об этом по рации, но из-за бомбоударов эвакуировать его не было возможности. За доблестную службу герой награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу» посмертно.