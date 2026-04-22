Гранатометчик Андрей Сыроватский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 22 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Андрей Сыроватский из Эхирит-Булагатского района погиб «за ленточкой». Впереди у героя была целая жизнь, ему было всего 22 года. Об этом сообщил мэр Геннадий Осодоев.

Военнослужащий родился в поселке Усть-Ордынском в многодетной семье. Во время учебы в школе занимался гиревым спортом и вольной борьбой, ездил на различные соревнования. Был главной опорой для отца, также не забывал помогать по дому маме.

— Окончил аграрный техникум, а в апреле 2023 года отправился в армию. За службу в должности электрика-дизелиста получил нагрудный знак отличия. После работал вахтами, ездил в Черемхово и на Дальний Восток. «За ленточку отправился» после подписания контракта в ноябре 2024 года, — рассказывает Геннадий Осодоев.

Андрей Сыроватский был гранатометчиком на Покровском направлении Донецкой Народной Республики. Во время одного из заданий его ранили. Он сообщил об этом по рации, но из-за бомбоударов эвакуировать его не было возможности. За доблестную службу герой награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу» посмертно.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше