Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани упали и сдетонировали 11 вражеских беспилотников 22 апреля

В Сызрани сотрудники СК РФ допрашивают очевидцев и пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду, 22 апреля 2026 года, в Сызрани произошла массированная атака украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам. Всего упало 11 БПЛА. Об этом сообщает СК РФ.

«На территории Сызрани зафиксировано падение не менее 11 беспилотников с последующей детонацией. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань оказались повреждены два многоквартирных дома, обрушился подъезд одного из них. 12 человек пострадали, а двое погибли. Губернатор прокомментировал гибель женщины и ребенка. Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка.

Пять взрослых и три ребенка уже находятся в пункте временного размещения. На месте ЧП продолжают работать все экстренные службы, следователи и медики. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Сызрани. В городе открыли пункт сбора помощи для пострадавших при атаке БПЛА.

В СК РФ завели уголовное дело о террористическом акте после гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке БПЛА. Сейчас следователи и криминалисты СК России осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и пострадавших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью людей.

