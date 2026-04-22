В Сызрани упали и сдетонировали 11 вражеских беспилотников 22 апреля

В среду, 22 апреля 2026 года, в Сызрани произошла массированная атака украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам. Всего упало 11 БПЛА. Об этом сообщает СК РФ.
«На территории Сызрани зафиксировано падение не менее 11 беспилотников с последующей детонацией. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань оказались повреждены два многоквартирных дома, обрушился подъезд одного из них. 12 человек пострадали, а двое погибли. Губернатор прокомментировал гибель женщины и ребенка. Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка.
Пять взрослых и три ребенка уже находятся в пункте временного размещения. На месте ЧП продолжают работать все экстренные службы, следователи и медики. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав жителей Сызрани. В городе открыли пункт сбора помощи для пострадавших при атаке БПЛА.
В СК РФ завели уголовное дело о террористическом акте после гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке БПЛА. Сейчас следователи и криминалисты СК России осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и пострадавших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью людей.