«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады и три пограничных отряда в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, радиолокационная станция RADA, станция РЭБ, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 боевиков, два бронетранспортера М113, боевая бронированная машина «Казак», 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Никаноровка, Рай-Александровка, Стенки и Тихоновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, двух складов боеприпасов и четырех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 325 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и сел Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Лесное, Маломихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное и Любицкое Запорожской области.
Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка Запорожской области и Змиевка Херсонской области.
«Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемая авиабомба;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 368 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер», — сообщает Минобороны РФ.