Военный эксперт: бунты наемников ухудшат положение ВСУ

Ранее стало известно, что группа легионеров ВСУ численностью до 300 человек подняла мятеж в Харьковской области. Иностранные наемники потребовали, чтобы командование обеспечило им выход в тыловые районы. Одной из причин бунта называется провал контратаки украинских сил в ответ на наступление ВС РФ.