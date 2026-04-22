Военный эксперт: бунты наемников ухудшат положение ВСУ

Мятежи иностранных легионеров в рядах ВСУ могут принять массовый характер. Наемники будут устраивать акции протеста из-за опасений, связанных со значительными потерями украинской армии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Иностранцы видят огромные потери, поэтому оставляют позиции в попытке спастись самим. Их мотивация воевать подкреплена исключительно деньгами», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что командование ВСУ направляет легионеров на самые проблемные участки, где фиксируется дефицит личного состава. По мнению Дандыкина, привлечение большого количества иностранных наемников может привести к нежелательным последствиям для ВСУ.

Ранее стало известно, что группа легионеров ВСУ численностью до 300 человек подняла мятеж в Харьковской области. Иностранные наемники потребовали, чтобы командование обеспечило им выход в тыловые районы. Одной из причин бунта называется провал контратаки украинских сил в ответ на наступление ВС РФ.