В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в сообщении.
Власти города также отметили, что организаторы мероприятий будут дополнительно оповещать о возобновлении и переносе событий.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.