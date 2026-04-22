В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Массовые мероприятия отменили до конца недели после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани в Самарской области, сообщает администрация города.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в сообщении.

Власти города также отметили, что организаторы мероприятий будут дополнительно оповещать о возобновлении и переносе событий.

В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.

