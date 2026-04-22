Военный эксперт назвал способ защитить регионы РФ от дронов ВСУ

Чтобы защитить российские регионы от ударов украинских беспилотников, следует установить системы ПВО в буферной зоне в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт напомнил, что российская армия намерена расширить буферную зону в районе Сумы и Харькова, а также предпринимает усилия для этого в Днепропетровской области.

«Конечно, нужно что-то делать, чтобы буферная зона была шире. В ней мы могли бы спокойно разместить системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, чтобы перехватывать те дроны, которые летят в сторону РФ», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Очередной налет дронов ВСУ зафиксировали в ночь на 22 апреля. Российские средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 155 украинских беспилотников. В Самарской области в результате налета БПЛА произошло частичное разрушение подъезда многоэтажки в Сызрани — в результате происшествия погибли двое человек, еще 12 получили ранения.