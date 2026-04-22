В Сызрани общественные здания получили повреждения при атаке дронов

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два многоквартирных дома в Сызрани, один из них частично обрушился. По данным главы региона, всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В пунктах временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка, всего эвакуированы 39 человек.