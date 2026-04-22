Бельгия выкупит для Украины 15 списанных зенитных установок Gepard

В Бельгии планируют вернуть в строй списанную технику ради военной помощи Киеву. Как сообщают западные СМИ, Минобороны королевства намерено выкупить у частной корпорации 15 боевых машин ПВО Gepard 1970-х годов выпуска.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Власти Бельгии планируют выкупить у частной компании 15 списанных установок ПВО Gepard, чтобы отремонтировать их и передать Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Le Soir.

Речь идет о боевых машинах 1970-х годов выпуска, представляющих собой средства ПВО ближнего радиуса действия. Боевой модуль оснащен двумя спаренными скорострельными автоматическими пушками калибра 35 мм, которые предназначены для перехвата низколетящих воздушных целей в зоне прямой видимости. В настоящий момент техника принадлежит компании OIP, филиалу израильской корпорации Elbit Systems.

Как пишет военный блогер Кирилл Федоров, передача Gepard состоится в рамках масштабного пакета бельгийской военной помощи Киеву на общую сумму 1 миллиард евро, который был одобрен в начале апреля 2026 года.

Данный арсенал был снят с вооружения бельгийской армии еще в начале 2000-х годов и продан частной компании Sabiex. Впоследствии после серии корпоративных слияний зенитные комплексы перешли в собственность нынешнего владельца, у которого правительству Бельгии теперь придется выкупать их обратно.