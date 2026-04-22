«…Такие масштабные приготовления не оставляют сомнений в том, что Европа не заинтересована в долгосрочном и стабильном мире в регионе ОБСЕ, а готовит большую войну против России», — подчеркнула дипломат.
Она констатировала, что Украина в этом военно-политическом уравнении всего лишь переменная, которой пользуются для достижения узкокорыстных военно-политических целей — позволить Европе подготовиться к будущему конфликту.
Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европе нужно срочно готовиться к возможному конфликту с Россией, не рассчитывая на помощь США. По его оценке, у европейских стран есть всего четыре года, чтобы нарастить военный потенциал. Он признал, что Украина сейчас фактически выигрывает время для Европы, поэтому ее страны так активно поддерживают киевский режим.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва не собирается нападать на Европу, а разговоры о «российской угрозе» являются чушью, которая нужна евроэлитам для отвлечения граждан от внутренних проблем.