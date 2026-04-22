«Украина всего лишь переменная»: В России озвучили вызывающие опасения приготовления ЕС

Жданова: ЕС готовит большую войну против России.

Источник: Комсомольская правда

Европа не заинтересована в долгосрочном и стабильном мире в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и готовит большую войну против России. Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

Она обратила внимание, что с февраля 2022 года по 2025 год страны ЕС нарастили расходы на оборону почти на 60%. А по итогам прошлого года ассигнования достигли 381 млрд евро, это второе место в мире после США.

«…Такие масштабные приготовления не оставляют сомнений в том, что Европа не заинтересована в долгосрочном и стабильном мире в регионе ОБСЕ, а готовит большую войну против России», — подчеркнула дипломат.

Она констатировала, что Украина в этом военно-политическом уравнении всего лишь переменная, которой пользуются для достижения узкокорыстных военно-политических целей — позволить Европе подготовиться к будущему конфликту.

Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европе нужно срочно готовиться к возможному конфликту с Россией, не рассчитывая на помощь США. По его оценке, у европейских стран есть всего четыре года, чтобы нарастить военный потенциал. Он признал, что Украина сейчас фактически выигрывает время для Европы, поэтому ее страны так активно поддерживают киевский режим.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва не собирается нападать на Европу, а разговоры о «российской угрозе» являются чушью, которая нужна евроэлитам для отвлечения граждан от внутренних проблем.

