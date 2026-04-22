Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европе нужно срочно готовиться к возможному конфликту с Россией, не рассчитывая на помощь США. По его оценке, у европейских стран есть всего четыре года, чтобы нарастить военный потенциал. Он признал, что Украина сейчас фактически выигрывает время для Европы, поэтому ее страны так активно поддерживают киевский режим.