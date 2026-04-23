Дмитрий Песков прокомментировал атаку БПЛА на Сызрань

Пресс-секретарь президента России отреагировал на обрушение подъезда дома в Сызрани.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку БПЛА на Сызрань и обрушение подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает Первый канал.

Удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры — это реальность, с которой мы сталкиваемся. Именно поэтому продолжается специальная военная операция. Для нас главное — обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились. Это позволит в дальнейшем застраховать нас от опасностей таких террористических проявлений киевского режима.

сказал Песков

Напомним, в результате атаки беспилотников на Сызрань оказались повреждены два многоквартирных дома, обрушился подъезд одного из них. 12 человек пострадали, а двое погибли — женщина и ребенок. Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и ребенка. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

В городе открыли пункт сбора помощи для пострадавших при атаке БПЛА. В СК РФ завели уголовное дело о террористическом акте после гибели и ранения мирных жителей. Всего в Сызрани упали и сдетонировали 11 вражеских беспилотников 22 апреля. В границах города ввели режим ЧС регионального характера.

