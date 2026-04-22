Экс-депутат Олейник: Украина «распилит» очередной транш Евросоюза

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, на что будет потрачен кредит в 90 млрд евро, выделенный Украине Евросоюзом.
По его мнению, сумма будет разворована, причем часть средств осядет в ЕС еще на пути в Киев. Владимир Олейник подчеркивает, что «все схемы давно отработаны»: «копейка попадает — сразу пошли откаты».
По мнению эксперта, цены завышают на всем, в том числе на покупку вооружения.
— Перечисляют деньги фирме-однодневке, как это было с одним из предприятий в Польше: дали около миллиарда — и компания исчезла. Ни снарядов, ни денег, — пояснил Олейник в беседе с NEWS.ru.
Экс-депутат отмечает, что «распилить» крупную сумму не составит труда, тем более, данный транш не особо крупный. Ранее Америка выделяла до 60 млрд долларов в год.
— Так что для украинских министров это работы на полдня, — добавил парламентарий.