Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над Севастополем

Развожаев заявил, что гражданские объекты Севастополя не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили пятнадцать украинских беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА», — написал губернатор Севастополя в своем канале в МАХ.

Развожаев уточнил, что гражданские объекты города не пострадали. По его словам, девять дронов было уничтожено над районами Северная сторона, Инкерман и Балаклава.

Напомним, 22 апреля киевский режим также атаковал Севастополь. В результате падения обломков дрона были повреждены два автомобиля и остекление в многоквартирном доме.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ на регионами России. По данным Минобороны, дроны были ликвидированы над одиннадцатью областями. Также БПЛА уничтожили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

