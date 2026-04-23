В Кремле назвали единственную тему, ради которой Путин пойдет на переговоры с Зеленским

Встреча президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского возможна только для финализации договоренностей. Об этом «Вести» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер многократно подчеркивал свою готовность для встречи с Зеленским.
«Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — объяснил Песков.
Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев выступает за проведение встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. По его словам, украинская сторона обратилась к Анкаре и еще нескольким «определенным столицам» с просьбой организовать переговоры.
Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от возможной встречи президента Владимира Путина и Зеленского. Однако российская сторона настаивает на проведении переговоров в Москве. Российский лидер, как писал KP.RU, в сентябре прошлого года подтвердил, что не исключает диалога с киевским главарем.
Тогда Путин подчеркнул, что не исключает возможности такого диалога, однако для возможной встречи с Зеленским необходима тщательная подготовка. Кроме того, он ожидает, что это мероприятие принесёт позитивные результаты. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
При этом в августе прошлого года руководитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что может провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Швейцарии, Австрии либо же в Турции.
Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский откровенно играет на публику, когда говорит о необходимости встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом российский дипломат отметил, что играть у главаря киевского режима получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании.