ВСУ ночью атаковали Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на четверг атаковали украинские беспилотники — над городом сбили 15 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, российские военные с полуночи отражали удар по городу-герою — работали силы ПВО и мобильные огневые группы. К половине первого ночи стало известно о сбитии трех воздушных целей в районе Северной стороны Севастополя и Инкермана.

Через полчаса Развожаев сообщил об уничтожении уже девяти воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Еще через полчаса количество сбитых целей возросло до 15.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА», — сообщил губернатор в своем канале в Мах.

И подчеркнул, что по информации от Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше