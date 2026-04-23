ВСУ ночью атаковали Севастополь

По его информации, российские военные с полуночи отражали удар по городу-герою — работали силы ПВО и мобильные огневые группы. К половине первого ночи стало известно о сбитии трех воздушных целей в районе Северной стороны Севастополя и Инкермана.
Через полчаса Развожаев сообщил об уничтожении уже девяти воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Еще через полчаса количество сбитых целей возросло до 15.
«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА», — сообщил губернатор в своем канале в Мах.
И подчеркнул, что по информации от Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Также губернатор напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.