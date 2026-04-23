Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на публикации адресов производств беспилотников в европейских странах для Украины. Дипломат констатировал: действия Берлина говорят об одном — на немцах явно «сгорела шапка». Об этом Лавров заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Как отметил министр, вызов посла РФ в МИД Германии является показательным. Берлин явно понимает последствия своих действий.
«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал дипломат.
Также министр добавил, что сделанные Россией выводы о производстве странами Европы для Украины уже обсуждались с политологами. Отражением этих дискуссий являются планы политического руководства России.
15 апреля, напомним, Министерство обороны России опубликовало адреса предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. В военном ведомстве предупредили, что европейские политики таким образом втягивают свои страны в войну с Россией.
Буквально на следующий день после публикации Минобороны в МИД Чехии вызвали российского посла в Праге Анну Пономареву. Никаких подробностей ведомство не привело. Российский посол позже не давала разъяснительных комментариев по поводу ситуации.
Еврокомиссия (ЕК) же отказалась комментировать публикацию Минобороны России со списком конкретных адресов европейских компаний. Представитель ЕК при Евросоюзе (ЕС) Анита Хиппер заявила, что в Брюсселе не намерены «усиливать это сообщение какими-либо деталями». При этом она подтвердила намерение ЕС продолжать финансовую поддержку Киева и усиливать санкционное давление на Россию.
Спустя почти неделю в МИД Германии сообщили о вызове российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Причиной послужила публикация Минобороны РФ перечня адресов европейских предприятий-изготовителей беспилотных летательных аппаратов для киевского режима. МИД ФРГ расценил материал РФ как «прямые угрозы России объектам в Германии» и назвал их «абсолютно неприемлемыми».
Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, первый и главный вывод, который можно сделать из публикации, заключается в том, что в Европе (для поставок в ВСУ) налажена крупная кооперация производства военных беспилотников и комплектующих к ним. Ясно, что все это делается для ударов по России, из-за чего Европа все больше становится прямым участником конфликта на Украине против Москвы.