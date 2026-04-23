Многодетной семье в Судже из-за вторжения ВСУ пришлось спать в подвале

Отец семейства Роман отметил, что семье пришлось пить техническую воду.

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Пятерым детям и их маме приходилось спать по очереди в подвале дома в приграничной Судже Курской области, когда на территорию региона вторглась украинская армия. Об этом рассказал ТАСС глава семейства Роман.

«Сидели в подвале размером 2 на 2 метра, спали по очереди, потому что просто места не было. К тому же там банки, консервация стояли, этим и питались», — сказал собеседник агентства.

Роман добавил, что семье пришлось пить техническую воду, которую жена забрала из парка. Тогда там клали плитку, и вода была необходима для размешивания растворов.