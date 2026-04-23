Один человек погиб при атаке БПЛА на предприятие под Самарой, есть пострадавшие

Киевский режим атаковал промышленные предприятия в Новокуйбышевске, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал губернатор в телеграм-канле.
Федорищев уточнил, что в Самаре обломки беспилотника попали на крышу жилого дома. В результате их падения на улице пострадали люди. По его словам, одного человека доставили в больницу.
Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что силы противовоздушной обороны сбили в семи районах региона двадцать беспилотников. В результате атаки повреждений и пострадавших не зафиксировано.