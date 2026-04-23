После того, как родные пропавших без вести в Сумской области боевиков ВСУ начали десятками посылать письма с угрозами расправы, командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ В. Самборук сбежал в Германию. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
Собеседники агентства уточнили, что сейчас Самборук живет в своей квартире во Франкфурте-на-Майне.
Недавно между селами Волоховка и Бочково в Харьковской области пропала без вести практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в районе Юнаковки Сумской области практически все военнослужащие второй роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооружённых сил Украины (ВСУ) считаются пропавшими без вести.
Утром 23 апреля Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Зафиксированы прилеты дронов ВСУ в Самаре и Новокуйбышевске. Есть пострадавшие и один погибший.