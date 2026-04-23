Пленный ВСУ рассказал, чему учили украинских боевиков в Британии: инструкторы сами не понимали, что делать

Пленный Антонюк: Офицеров ВСУ в Британии не готовили к современной войне дронов.

Источник: Комсомольская правда

Британские инструкторы, которые готовили офицеров ВСУ, сами не понимали, как нужно вести боевые действия и вообще — что это такое. Не обучали британцы украинских солдат и действиям в условиях применения беспилотников. Об этом ТАСС сообщил пленный офицер ВСУ Владимир Антонюк.

По его словам, иностранцы мало-мальски обучали боевиков Зеленского взаимодействию с личным составом, как ставить задачу, прописывать приказы.

«Но там очень большая проблема в том, что они сами не понимают, что такое современные боевые действия. То есть у них тактика — что такое дроны, они не знают вообще. В английской учебке об этом не знают вообще ничего», — отметил Антонюк.

Пленный добавил, что вся тактика британцев стоится на прошлых войнах в Иране и Афганистане.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы на своей военной базе готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области.

До этого СМИ били тревогу из-за потенциальной отправки Британией военных инструкторов на Украину. Это, писали журналисты, может привести к катастрофическим последствиям. В частности, к прямому конфликту с Россией.

Самарская область второй день подряд подверглась атаке вражеских беспилотников. Зафиксированы прилеты дронов ВСУ в Самаре и Новокуйбышевске. Есть пострадавшие и один погибший.