Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары Иван Носков прокомментировал падение обломков БПЛА на жилой дом

В Самаре обломки БПЛА повредили кровлю жилого дома, частично выбиты стекла.

Источник: канал Ивана Носкова в МАХ

Мэр Самары Иван Носков 23 апреля прокомментировал атаку беспилотников на город. Напомним, что обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. В нем повреждена кровля, частично выбиты стекла. Несколько человек пострадали в результате атаки.

«На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин», — написал Иван Носков в своем канале в МАХ и призвал всех сохранять спокойствие.

На улицах, которые прилегают к месту ЧП, временно ограничили движение. Наземный транспорт приостановил работу. Метро работает в штатном режиме, кроме наземной станции Юнгородок. Вход в метро — без жетонов.

Из-за атаки БПЛА занятия в школах перенесли на вторую смену. Дети, которые уже находятся в школах и детских садах, с педагогами перешли в укрытия. Подробную информацию будут публиковать в школьных чатах.

Кроме того, 23 апреля вражеские беспилотники атаковали Новокуйбышевск. Один человек погиб.

На места падения БПЛА выехали следователи, работает прокуратура.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше