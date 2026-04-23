Глава Самары Иван Носков прокомментировал падение обломков БПЛА на жилой дом

Мэр Самары Иван Носков 23 апреля прокомментировал атаку беспилотников на город. Напомним, что обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. В нем повреждена кровля, частично выбиты стекла. Несколько человек пострадали в результате атаки.
«На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин», — написал Иван Носков в своем канале в МАХ и призвал всех сохранять спокойствие.
На улицах, которые прилегают к месту ЧП, временно ограничили движение. Наземный транспорт приостановил работу. Метро работает в штатном режиме, кроме наземной станции Юнгородок. Вход в метро — без жетонов.
Из-за атаки БПЛА занятия в школах перенесли на вторую смену. Дети, которые уже находятся в школах и детских садах, с педагогами перешли в укрытия. Подробную информацию будут публиковать в школьных чатах.
Кроме того, 23 апреля вражеские беспилотники атаковали Новокуйбышевск. Один человек погиб.
На места падения БПЛА выехали следователи, работает прокуратура.