В Самаре детей в школах и детсадах перевели в укрытия 23 апреля

Глава Самары Иван Носков сообщил, в каком режиме будут работать образовательные учреждения 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 23 апреля 2026 года, Самара подверглась атаке БПЛА. Был поврежден многоквартирный дом. В связи с этим в учебный процесс были внесены изменения. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава Самары Иван Носков.

«Дети, которые находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую в очном формате», — написал мэр.

Уроки в первую смену отменили и в школах Новокуйбышевска. Сегодня там тоже зафиксировали атаку беспилотников. Ей подверглось промышленное предприятие. По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, погиб человек, есть пострадавшие. В регионе работает оперативный штаб.

