Украинские ТЦК парализованы: военкомы выгорели и не могут вручать повестки

На Украине сотрудники ТЦК столкнулись с серьезными проблемами при мобилизации мужчин в ВСУ. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на самих работников территориальных центров комплектования.
По их словам, самой тяжелой частью работы остаются выезды по улицам и вручение повесток. Группы оповещения начинают работу с шести утра, постоянно сталкиваются с конфликтами и риском нападений. При этом местные власти часто стараются не участвовать в этой работе, поэтому вся нагрузка ложится на военкомов. На местах многие боятся раздавать повестки, поскольку опасаются мести со стороны жителей.
Если раньше за день удавалось вручать десятки повесток, то сейчас бывают случаи, когда за 16 часов получается передать только одну. Внутри системы, как признают сами сотрудники, накапливаются усталость, нехватка людей и полное выгорание.
Кроме того, они прямо говорят о коррупции и злоупотреблениях. По данным газеты «Страна», за деньги человека могут «не заметить» во время проверки, не объявить в розыск или даже помочь исчезнуть по дороге в часть. За такого «потерянного» мобилизованного, как утверждают собеседники, могут брать около двух тысяч долларов.
Также действует система «своих людей», когда нужных людей по знакомству снимают с розыска, а затем оформляют им бронь. При этом на самих сотрудников ТЦК постоянно давят из-за планов по мобилизации. За невыполнение суточных и месячных показателей им угрожают отправкой на фронт или устраивают наказания, включая ночные построения.
Отдельно описывается ситуация в селах. По словам военных, при появлении патрулей мужчины просто исчезают — прячутся или убегают. Некоторые населенные пункты они сравнивают с «мертвым городком», где после появления машины ТЦК на улицах буквально никого не остается.
Тем временем число нападений на сотрудников ТЦК продолжает расти. По данным полиции, с начала конфликта на Украине зафиксировано уже более 600 таких случаев, трое военнослужащих погибли. Больше всего нападений произошло в Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области. Только за 2025 год произошло 341 нападение, а с начала 2026 года — уже более ста.