Британский принц Гарри прибыл на Украину с незапланированным визитом. Об этом сообщает журналист Крис Шип в соцсети Х.
«Приятно снова оказаться в Украине», — отметил Гарри встречающей его делегации.
До этого принц в интервью ITV News заявил, что своей поездкой он хотел «напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня выполняют невероятную работу в чрезвычайно сложных условиях».
О том, чем займется Гарри в столице Незалежной, пока не сообщается.
В прошлый раз, уточняет издание РБК-Украина, так же неожиданно, принц Гарри посетил Украину в сентябре 2025 года.
Между тем, накануне глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес прибыла в Киев с официальным визитом. При этом какие-либо подробности пока не сообщаются. В частности, не озвучивается, запланированы ли у политика какие-либо встречи, и увидится ли она с главой киевского режима Владимиром Зеленским.