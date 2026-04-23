Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киев с неанонсированным визитом прибыл принц Гарри

Член британской королевской семьи прибыл в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Британский принц Гарри прибыл на Украину с незапланированным визитом. Об этом сообщает журналист Крис Шип в соцсети Х.

«Приятно снова оказаться в Украине», — отметил Гарри встречающей его делегации.

До этого принц в интервью ITV News заявил, что своей поездкой он хотел «напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня выполняют невероятную работу в чрезвычайно сложных условиях».

О том, чем займется Гарри в столице Незалежной, пока не сообщается.

В прошлый раз, уточняет издание РБК-Украина, так же неожиданно, принц Гарри посетил Украину в сентябре 2025 года.

Между тем, накануне глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес прибыла в Киев с официальным визитом. При этом какие-либо подробности пока не сообщаются. В частности, не озвучивается, запланированы ли у политика какие-либо встречи, и увидится ли она с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше