Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Европа фактически обрекла Украину на катастрофу, прикрываясь разговорами о добродетели и солидарности. Об этом она написала в соцсети X.
По ее словам, европейским зрителям каждый день показывают красивую картинку о том, что Украина якобы побеждает, Запад един, а ситуация находится под контролем. Однако в реальности страна разрушена, сотни тысяч молодых мужчин убиты или искалечены, семьи измотаны, а экономика находится в тяжелом состоянии.
Более того, многие украинцы уже не верят в завершение конфликта на тех условиях, которые им обещали раньше. При этом в Брюсселе продолжают говорить только о новых санкциях, поставках оружия и «стратегическом терпении».
«Это не просто лицемерие. Это опасно. Поддерживая конфликт в замороженном состоянии, полуподдерживаемом и полузаброшенном, мы не только разрушаем Украину — мы истощаем экономику самой Европы», — написала она.
По мнению бывшего пресс-секретаря Зеленского, нынешняя ситуация стала медленно разворачивающейся катастрофой, которую пытаются выдать за моральную добродетель. Она добавила, что украинцы заслуживают честного разговора, а не старых лозунгов.
Тем временем на Западе уже называют главную ошибку Европы в украинском конфликте. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что отказ от переговоров с Россией на фоне провалов ВСУ выглядит как массовый психоз. По его словам, европейские элиты настолько одержимы идеей нанести поражение Москве, что потеряли способность к нормальной внешней политике.