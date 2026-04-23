Утром 23 апреля в Самарской области сработали системы оповещения

Системы оповещения сработали утром 23 апреля в Самарской области. В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Вражеские беспилотники атаковали Самару и Новокуйбышевск.
В Самаре обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. У него повреждена кровля, окна частично выбиты. Несколько человек пострадали. В Новокуйбышевске после атаки на промышленные предприятия погиб человек, предварительно, есть еще пострадавшие. На место ЧП выехали следователи.
После атаки в Самаре была ограничена работа общественного транспорта, но сейчас автобус, трамваи и троллейбусы ездят по графику. Занятия в школах перенесли с первой смены на вторую.
В регионе по-прежнему действует режим «Ковер», несколько рейсов задерживаются.