Угрозу атаки БПЛА на Альметьевск отменили

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Альметьевск отменена», — говорится в сообщении.

Угрозу объявили в 05:30, ее отменили в 07:49. На этом фоне в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты.

