В городе Константиновка спецподразделение «Горыныч» (региональное Управление ФСБ России. — Прим.ред.) вместе с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны РФ продолжает охоту на диверсантов. Бойцам удалось полностью ликвидировать две группы ВСУ, которые готовили засады на путях движения российских войск. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.
Кроме того, операторы «Горыныча» вычислили и накрыли два пункта, откуда противник управлял своими беспилотниками. С этих позиций украинские формирования вели систематические атаки по мирным кварталам Горловки и Дзержинска.
В ходе зачистки территории бойцы ФСБ также обнаружили тяжелый украинский дрон с громким позывным «Баба-Яга». Выяснилось, что этот летательный аппарат противник использовал не для разведки, а для доставки продовольствия своим же боевикам, заблокированным в районе Константиновки.
Ранее сообщалось, что спецподразделение «Горыныч», входящее в состав донецкого Управления ФСБ, проводит эту операцию совместно с военными из 4-й бригады. Все цели поражены, маршруты движения российской армии взяты под контроль.